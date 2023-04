Infortunio lavorativo a Isorella.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato verso le 14.30 in codice rosso: ad essere coinvolto un ragazzo di 22 anni. L'infortunio si è verificato in un impianto lavorativo di via Visano.

Dove si è verificato

Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto

Ancora non si conosce la dinamica dell'accaduto: ad intervenire sul posto ambulanza e automedica che hanno prestato i primi soccorsi.

Ad intervenire sul posto i carabinieri di Desenzano del Garda e personale dell'Asst Garda. Le condizioni del 22enne non desterebbero particolare preoccupazione, tanto che la missione è stata declassata a codice giallo.