Infortunio a Punta dell’Orto, intervengono i Vigili del Fuoco

Infortunio oggi (sabato) lungo il sentiero 242 in località Punta dell’Orto nel comune di Iseo.

La donna si è infortunata durante una passeggiata

Nella tarda mattinata intorno alle 11.45 una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia è intervenuta per un soccorso di una persona infortunata lungo il sentiero 242, in località Punta dell’Orto nel comune di Iseo.

La squadra dei Vigili del Fuoco una volta arrivata sul posto ha provveduto ad immobilizzare l’arto inferiore della donna che si era infortunata durante una passeggiata. Successivamente questa è stata trasportata in una radura e consegnata alle cure del 118.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE