Infortunio a Cologne, coinvolto un quarantanovenne.

Schiacciamento

Questa mattina alle 12.15 in via Brescia 5/7 a Cologne un uomo di 49 anni è rimasto coinvolto in un infortunio. Sul posto due ambulanze chiamate in codice rosso per schiacciamento, Asst Franciacorta e i Carabinieri di Chiari. La missione risulta tuttora in corso, ma le condizioni del quarantanovenne paiono essersi stabilizzate: secondo quanto riportato da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) l’operazione si è infatti trasformata in codice giallo.

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOTIZIE