Informazioni via sms dall’Inps ma il sito è contraffatto

La Polizia Postale sta allertando la popolazione su un massivo invio di sms di false informazioni che riporta a un sito contraffatto dell’Inps. Non è infatti l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ad inviare messaggi con contenuti simili a questo: “A seguito della sua richiesta accredito domanda Covid-19. Aggiorna i tuoi dati nel inps-ixxxxx.online”. Gli utenti cliccando sul link che riproduce in fattezze il sito originale di Inps, viene scaricato un malware.

Cosa fare

La Polizia Postale ha avvisato e spiegato che spesso questo tipo di truffe presentano una veste grafica del sito assolutamente identica a quella del sito originale e che la presenza di una pagina criptata, ovvero la dicitura “https” accanto al simbolo di un lucchetto nella URL rende un sito attendibile.

Inoltre sottolinea nessun ente istituzionale invita gli utenti attraverso mail, sms, telefono o messaggi sui social, a fornire password, dati delle carte, codici OTP, PIN, credenziali, chiavi di accesso all’home banking o altri codici personali e che sui siti istituzionali si accede al sito digitando direttamente l’indirizzo dalla barra degli strumenti, evitando di cliccare sui link che vengono ricevuti con qualunque mezzo.

Di conseguenza la Polizia Postale invita a non collegarsi (mai) al sito indicato nel testo del messaggio, e in caso ci si sia collegati per errore, non fornire alcun tipo di credenziali e alcun dato personale e di non autenticarsi. Inoltre di non scaricare eventuali documenti o allegati e a priori di diffidare sempre di richieste di cui non sia certa la provenienza.

Per ogni altro dettaglio o delucidazione consultare il sito della Polizia: https://www.commissariatodips.it/…/falsa-campagn…/index.html

