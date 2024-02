Infortunio sul lavoro a Palazzolo, in ospedale un 25enne: è successo questa mattina, sabato 3 febbraio, in uno stabilimento in via Pontida dove un giovane è stato ferito da un trapano

Infilzato da un trapano mentre lavora, in ospedale un 25enne

La chiamata ai soccorsi è scattata poco prima delle 9, da un'azienda attiva in via Pontida dove il giovane stava lavorando. Stando alle prime informazioni è stato ferito dalla punta di un trapano, che si è conficcata in profondità all'altezza del pettorale sinistra: le dinamiche dell'infortunio ancora da chiarire.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi, l'automedica da Chiari e i volontari di Capriolo, intervenuti inizialmente in codice gialle: le condizioni del 25enne una volta sul posto sono sembrate ben più gravi, tanto che una volta messo in sicurezza è stato trasportato all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso. Sono stati allertati anche i carabinieri e i tecnici dell'Ats, che procederanno con gli accertamenti del caso.