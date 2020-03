Infarto fatale, Bagnolo Mella piange lo storico fornaio Massimo Gobbi.

Addio a Massimo Gobbi

Dolore e lacrime a Bagnolo Mella per la scomparsa di Massimo Gobbi, 56enne titolare del negozio «El Forner» in via Solferino.

Questa mattina, il 56enne, si è sentito male accusando un infarto: purtroppo non c’è stato nulla da fare.

