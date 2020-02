Indiano residente nella bassa denunciato per maltrattamenti in famiglia

Indiano denunciato per maltrattamenti in famiglia.

Il trentenne era violento con la moglie

La Stazione Carabinieri di Dello su disposizione del GIP di Brescia ha notificato un decreto di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di cittadino indiano classe 88 residente in un paese della bassa bresciana per i comportamenti vessatori e violenti nei confronti della moglie.

Le indagini hanno inizio con una richiesta di rinforzi da parte della Polizia Locale ai CC di Dello per un cittadino indiano palesemente ubriaco e molesto che si aggirava a bordo di una bicicletta per le vie del paese. La pattuglia interviene e procede a sanzionare, con stupore dell’interessato, l’infrazione per guida in stato di ebbrezza, perché si a bordo di una bicicletta ma per il Codice della Strada sempre di veicolo si tratta.

Terminati i rilievi i Carabinieri decidono di accompagnarlo a casa al fine di tutelare la tranquillità del paese ma li intuiscono che proprio presso l’abitazione la situazione è tutt’altro che serena. I Carabinieri iniziano un colloquio con il coniuge mentre lui sfinito si addormenta sul divano, il colloquio prosegue in caserma dove la donna racconta di due anni di soprusi iniziati con il matrimonio nel giugno 2018 e proseguiti. I racconti parlano di vessazioni percosse mai denunciate per timore di ulteriori ritorsioni. Terminata la denuncia la stessa è stata ospitata da un amica per qualche giorno, fino a ieri (venerdì) quando è giunta l’Ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e la donna è potuta serenamente tornare presso l’abitazione.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook: Brescia e Provincia eventi & news

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale PrimaBrescia (clicca “Mi piace” o “Segui” e imposta le notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia)

TORNA ALLA HOME PAGE