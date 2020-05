Incivili radono al suolo 25 alberelli piantati dai bambini della primaria di Barbariga.

Incivili in azione

Certe cose ti fanno cadere proprio le braccia.

Non c’è altro commento a quello che è successo nei giorni scorsi a Barbariga.

Facendo un breve riepilogo, lo scorso autunno l’associazione Amici della Chiesetta di Barbariga aveva piantato, insieme ai ragazzi della scuola primaria, 25 alberelli (tra platani, gelsi e olmi) lungo una ripa.

Questa iniziativa faceva parte del progetto «Un albero amico» e ogni alberello era contrassegnato dal nome del bambino.

E ora con la fine del lockdown, con la possibilità di riprendere le attività all’aperto, c’è stata una spiacevole sorpresa per l’associazione: nei giorni scorsi tutti questi alberelli sono stati rasi al suolo da ignoti.

«A nome dell’associazione mi “complimento” con chi ha compiuto lo scempio e con la proprietà per essersene fregata – le dure parole di Fabrizio Boiocchi, segretario dell’associazione Amici della Chiesetta di Barbariga – Altri episodi di danneggiamenti a piantumazione effettuate dalla nostra associazione erano stati perpetrati in passato su singoli alberelli, ma un atto vandalico così imponente non si era mai visto».

Un gesto davvero di cattivo gusto, anche perché come detto questa era un’iniziativa che riguardava i bambini del paese.

