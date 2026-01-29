A chiamare i soccorsi è stata un'amica, che l'ha incontrata per strada e ha notato i graffi sul volto

I segni sul volto non lasciavano spazio a dubbi. È così che un’amica ha scoperto l’incubo vissuto da una 22enne incinta, aggredita dal marito e soccorsa questa mattina, giovedì 29 gennaio, in piazza Roma a Ospitaletto.

Incinta e picchiata dal marito: 22enne soccorsa a Ospitaletto

Secondo quanto riferito ai carabinieri della Compagnia di Chiari il marito, un 29enne della Guinea, l’avrebbe aggredita fisicamente ieri sera nella loro abitazione, dove era rincasato ubriaco. Questa mattina la giovane è uscita di casa e si è recata in piazza Roma a Ospitaletto, dove è stata notata da un’amica. Quest’ultima si è accorta dei graffi sul volto della giovane e, preoccupata, le ha chiesto spiegazioni. La 22enne, originaria della Sierra Leone e incinta di quattro mesi, avrebbe quindi raccontato quanto accaduto la sera precedente.

L’amica ha subito allertato il 118. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde di Ospitaletto, che hanno trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti. E’ stato richiesto l’intervento di una mediatrice culturale, dal momento che la donna non parla l’italiano.

I carabinieri hanno avviato le procedure previste dal Codice Rosso e sono al lavoro per rintracciare il marito 29enne, che sembrerebbe essersi allontanato.