Incidenti e intossicazioni etiliche – SIRENE DI NOTTE

Diverse chiamate al numero unico di emergenza per intossicazioni etiliche e per un incidente a Seniga. Mentre in autostrada all’altezza di Desenzano un incidente ha visto coinvolte 9 persone.

Sirene di notte: diversi ricoveri per intossicazioni

Alle 21.40 è arrivata alla centrale Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) la prima chiamata per intossicazione etilica. Il codice giallo è scattato a Castenedolo, in via Recaldini. A essere portati in ospedale sono stati una donna di 33 anni e un uomo di 36, trasportati in Poliambulanza in codice verde per tutti gli accertamenti del caso.

All’1 circa a Punta Grò a Sirmione una 15enne e un 18enne sono stati soccorsi dai volontari dopo aver accusato un malore a causa dell’alcool. Pochi minuti dopo stesso scenario a Chiari in via Bernardino, protagonista un 51enne.

L’ultima segnalazione questa mattina a Toscolano Maderno intorno alle 8.40 sul lungolago Zanardelli per un giovane di 20 anni.

Gli incidenti: convolto un 16enne e un 12 enne

Alle 21.36 circa i soccorritori sono intervenuti a Sirmione, in piazza Colonbare Vecchie, per un investimento ciclista: coinvolti un ragazzo di 12 anni e un 27enne, trasportati in codice giallo e verde alla Poliambulanza.

Sulla A21, poco dopo le 2.30, nel tratto tra Desenzano e Brescia Est, un incidente ha visto coinvolte 9 persone, quattro ragazzi tra i 27 e i 29 anni e una donna di 22 e due uomini di 47 e 49. Sul posto, per i rilievi, Polstrada e Vigili del fuoco per il recupero dei veicoli. I feriti sono stati trasportati in codice giallo alla Poliambulanza, al Civile e a Montichiari.

Una decina di minuti prima delle 4 di questa mattina a Seniga si è verificato un incidente dove è rimasto coinvolto uno scooter e un’auto. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e a restare coinvolti sono stati un uomo di 52 anni e un ragazzo di 16 anni. Sul posto la Polstrada per i rilievi e i Vigili del Fuoco. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Civile.