Incidente tra tre mezzi pesanti, traffico in tilt sulla A21

Sinistro tra tre mezzi pesanti .

Codice rosso

L'incidente si è verificato al km 222.20 nel comune di Manerbio. Ad intervenire due squadre dei Vigili del Fuoco e il supporto con autogru. Il sinistro ha causato due feriti, uno dei quali è stato elitrasportato agli Spedali Civili in codice rosso.

Incidente tra tre mezzi pesanti: disagi sul traffico

Inevitabili i disagi sul traffico: ci sono infatti volute diverse ore per la messa in sicurezza dei tre mezzi coinvolti. Ad intervenire sul posto la polizia stradale per i rilievi.

L' intervento ha visto l' autostrada dalle 13 alle 16:30 con grosse ripercussioni sul traffico, si sono registrate code per diversi chilometri.

Le immagini del sinistro in A21