Il sinistro è avvenuto al chilometro 206 in direzione Trieste, poco prima dello svincolo di uscita per Ospitaletto. Si segnalano code di due chilometri tra i due caselli.

Incidente tra Rovato e Ospitaletto: code in A4

La chiamata ai soccorsi è partita alle 10.30 circa dall'autostrada A4 in direzione Venezia, dove si segnalano code tra i caselli di Rovato e Ospitaleto. Stando ai dati forniti da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, a restare feriti lievemente sono stati una donna di 29 anni e tre uomini di 22, 28 e 31, ma le modalità in cui si è verificato il sinistro non sono ancora note.

Starà alla Polstrada intervenuta per i rilievi ricostruire la dinamica dell'accaduto. Sempre secondo Areu i coinvolti non avrebbero riportato lesioni gravi e subito sono stati raggiunti in codice verde dai volontari di Bornato che sono arrivati in autostrada con l'ambulanza. Allertati anche i Vigili del fuoco di Brescia.