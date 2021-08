Erano le 15.45 circa quando da via Alcide De Gasperi è partita la chiamata al 112 per un sinitro stradale che ha coinvolto due automobili.

Incidente tra due auto a Zocco di Erbusco: coinvolti due 30enni

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti della Locale di Palazzolo-Erbusco, che si sono occupati dei rilievi. Stando ai dati forniti da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, due auto si sono scontrate e a restare coinvolti sono stati due trentennni, precisamente un 37enne e un 30enne. Non hanno riportato lesioni gravi: sul posto per le prime cure e il trasporto in ospedale sono subito accorsi i soccorritori di Rovato e Chiari con due ambulanze e un'auto medica. Allertati anche i Vigili del fuoco di Palazzolo che si sono occupati di mettere i mezzi in sicurezza.