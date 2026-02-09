Incidente sulla Sp19 a Gussago: tre i mezzi coinvolti.

A Gussago incidente sulla Sp19

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco prima delle 8 di questa mattina (lunedì 9 febbraio 2026) in codice rosso, l’incidente ha visto coinvolti tre mezzi, tre le persone ferite: tre uomini di 49, 52 e 53 anni.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia: il bilancio ha registrato tre feriti. Di questi due hanno rifiutato le cure sanitarie mentre, ad alzarsi in volo da Brescia anche l’elisoccorso che ha trasportato un ferito in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Sul posto anche la Polizia Stradale di Desenzano, l’auto medica di Brescia, un’ambulanza proveniente da Bovezzo e un’ambulanza da Rodengo Saiano. La strada risulta ancora chiusa per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.

