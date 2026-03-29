Due mezzi coinvolti e quattro feriti, di cui uno grave. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto questo pomeriggio lungo la sp1, tra Orzinuovi e Orzivecchi, dove un furgone e un’automobile si sono scontrate. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 17.25 e ha coinvolto un furgone e un’utilitaria.

Incidente sulla SP1 tra Orzinuovi e Orzivecchi: quattro feriti, uno grave

Secondo una prima ricostruzione, il furgone stava percorrendo la provinciale in direzione Coniolo quando ha svoltato a sinistra verso la strada che conduce a Orzivecchi. In quel momento, un’utilitaria proveniente da Orzinuovi – probabilmente impegnata in un sorpasso – avrebbe urtato il mezzo. L’impatto è stato particolarmente violento, nell’urto l’auto si è ribaltata. A bordo del veicolo viaggiavano tre persone. Una di queste ha riportato ferite gravi. Il conducente del furgone, invece, è rimasto praticamente illeso.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica, oltre all’elisoccorso che ha trasportato in ospedale il ferito più grave. A supporto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Orzinuovi e i Carabinieri della stazione locale per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.