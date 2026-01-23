Incidente sulla A4 tra Ospitaletto e Rovato: code fino a 3 chilometri.

A4, incidente tra Ospitaletto e Rovato

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l”allarme è scattato poco prima delle 17.30 in codice rosso sulla A4 Venezia Torino nel tratto tra Ospitaletto e Rovato all’altezza del comune di Cazzago San Martino. Ancora non si conosce l’esatta dinamica del sinistro: dalle prime ricostruzioni pare che, ad essere coinvolte, siano due auto e cinque persone. Ad intervenire sul posto due ambulanze. La buona notizia è che la missione, inizialmente partita in codice rosso, è stata declassata ad un più tranquillizzante codice verde. Nessuno dei coinvolti verserebbe quindi in gravi condizioni.

Ripercussioni sul traffico

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico. In particolare Autostrade per l’Italia segnala code di 3 chilometri tra Castegnato e Rovato. L’entrata consigliata per coloro che sono diretti a Milano è Rovato mentre l’uscita consigliata provenendo da Brescia è Brescia Ovest.