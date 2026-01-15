Incidente sulla A35 Chiari Ovest – Calcio Antegnate: traffico in tilt.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 18.30 in codice rosso sulla A35 nel tratto tra Chiari Ovest – Calcio Antegnate. Ancora non si conosce nel dettaglio l’esatta dinamica dell’accaduto , dalle prime ricostruzioni pare che un veicolo sia finito contro un ostacolo. Ad essere coinvolta una persona sulla cinquantina. Ad intervenire prontamente sul posto un’ambulanza e un’automedica. La missione, una volta giunti sul posto i sanitari, è stata declassata ad un più tranquillizzante codice giallo.

Traffico in tilt

Pesanti le ripercussioni sul traffico, la circolazione risulta essere infatti bloccata in direzione Milano.