Incidente sul lavoro a Nuvolera: nulla da fare per l’operaio precipitato in cava.

A Nuvolera, tragico incidente sul lavoro

Non c’è stato nulla da fare per l’operaio 31enne che, secondo le prime informazioni, questa mattina (lunedì 3 novembre 2025) sarebbe percipitato da una decina di metri in una cava di via dei Marmi a Nuvolera. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme era scattato poco prima delle 12 di oggi (lunedì 3 novembre 2025) in codice rosso in via dei Marmi.

Nulla da fare

Il 31enne è stato tempestivamente soccorso, a lungo gli sono state praticate le manovre di rianimazione per poi trasportarlo, in gravi condizioni, all’ospedale di Gavardo. Qui, purtroppo, è spirato poco dopo l’arrivo. Aveva riportato traumi multipli e, all’arrivo dei soccorsi, era stato trovato in arresto cardiocircolatorio.

Il cordoglio