Incidente sul lavoro a Manerbio, il secondo nel giro di poche ore nel Bresciano dopo quello verificatosi a Breno.

Incidente sul lavoro a Manerbio

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 11 in via Artigianale 33. Dalle prime informazioni sembra che un operaio di 27 anni nel mentre stava cambiando il lucernario sia caduto. Pare essere precipitato da un'altezza di 6/7 metri.

L'arrivo dei soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi: ad intervenire sul posto due ambulanze e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia. Il 27enne ha riportato un trauma cranico. Sul posto anche i Carabinieri di Verolanuova e i Vigili del Fuoco di Brescia.

Seguono aggiornamenti