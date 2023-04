Incidente sul lavoro a Iseo: l'operaio è morto dopo tre giorni

Incidente sul lavoro a Iseo: nulla da fare per l'operaio, morto a distanza di tre giorni dall'accaduto.

Incidente sul lavoro a Iseo: tragico epilogo

Non ce l’ha fatta Jaswindeer Singh, l’operaio 42enne di origini indiane residente a Castiglione delle Stiviere che lunedì mattina è rimasto schiacciato tra il cestello della gru meccanica su cui stava lavorando e una trave del soffitto di uno dei capannoni del gruppo Nulli a Iseo.

Era stato trasportato in elisoccorso a Brescia

Stando alle prime ricostruzioni l’operaio, dipendente di una ditta esterna, era impegnato a ritinteggiare l’interno della copertura del capannone quando è avvenuto il grave incidente. Stava operando all’interno di un cestello sollevato da un braccio elevatore: durante la salita la gru meccanica non si è fermata, schiacciandolo contro il soffitto. É morto a tre giorni dal ricovero d’urgenza a Brescia, dove era stato portato in elisoccorso in condizioni critiche dopo essere stato rianimato sul posto dai sanitari.

Al vaglio dei tecnici dell’Ats di Brescia, intervenuti insieme ai carabinieri per i rilievi del caso, e della Procura, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, la dinamica di quanto accaduto. Il magistrato ha disposto l’autopsia, mentre sono ancora in fase di accertamento le cause del tragico infortunio sul lavoro.