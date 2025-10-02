Incidente sul lavoro a Flero: operaio colpito da un muletto.

Attimi di apprensione questa mattina (giovedì 2 ottobre 2025) a Flero: come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 13 in codice giallo in via Guglielmo Marconi 15. Dalle prime ricostruzioni pare che un operaio di 66 anni sia stato colpito da un muletto riportando un importante trauma all’arto inferiore.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un’auto infermieristica e un’ambulanza. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno potuto verificare come, di fatto, le condizioni dell’uomo fossero più serie del previsto. La missione è stata infatti nuovamente classificata in codice rosso. Il 66enne è stato trasferito alla Poliambulanza