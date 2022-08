Incidente sul lavoro a Borgo San Giacomo, la vittima è un ragazzo di 28 anni

Una giovane vita spezzata.

Inutili i tentativi dei soccorritori

Drammatico incidente sul lavoro oggi (giovedì 18 agosto 2022) a Borgo San Giacomo, la vittima è un ragazzo di 28 anni.Stando alle prime ricostruzioni il ragazzo sarebbe schiacciato da una lastra di acciaio mentre stava lavorando, per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il ragazzo di origine marocchina, viveva a Orzinuovi insieme ad altri suoi connazionali, aveva trovato lavoro per il tramite di un'agenzia interinale.