Incidente stradale all'altezza di Nuvolento: quattro persone coinvolte e tre feriti

Sinistro

L'allarme è scattato in codice rosso in serata.

Sinistro sulla 45bis, quattro le persone coinvolte tutti uomini di 21, 28, 41 e 55 anni.

Incidente

É successo ieri (domenica 13 marzo) alle 20.15 all'altezza di Nuvolento. Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso. Si sono registrati tre feriti trasportati rispettivamente alla Poliambulanza dove sono giunti alle 21.43 e alle 21.32 e agli Spedali Civili di Brescia dove sono giunti alle 21.39. In posto una squadra del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Brescia, Polstrada, automedica e ambulanza del 118. Chiusa per ore in entrambi i sensi la statale.