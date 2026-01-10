Si schianta contro il guard rail e finisce contro un Tir: grave un giovane in A4

Grave incidente questa notte sull’autostrada A4, all’altezza dello svincolo per l’area di servizio Sebino sud, in territorio di Palazzolo sull’Oglio. Un uomo di 27 anni è rimasto ferito gravemente, dopo uno schianto tra l’auto che conduceva e un camion.

Schianto in A4, ferito un ragazzo

L’incidente è avvenuto attorno alle 4 del mattino di oggi, 10 gennaio, ancora da chiarire le cause esatte: sulla dinamica sta lavorando il personale della Polizia stradale di Seriate. Il giovane, residente nella Bergamasca, viaggiava in direzione Brescia, quando all’altezza dello svincolo si è schiantato prima contro il guard rail spartitraffico che dà l’accesso all’area di servizio, e poi contro un camion che era parcheggiato nella stessa stazione. Il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, che si è ribaltata, e per liberarlo sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio. Immediato l’allarme ai sanitari dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, che hanno mandato sul posto un’ambulanza dei Volontari del soccorso di Adro, un’automedica e anche un elicottero dell’elisoccorso alzatosi in volo da Sondrio. Il giovane è sempre rimasto cosciente, ma per la gravità delle ferite riportate è stato portato in ospedale in codice rosso, al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.