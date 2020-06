Incidente in moto, 18enne soccorso a Bedizzole.

L’ennesimo incidente di questi giorni neri per i motociclisti è avvenuto ieri mattina a Bedizzole, all’incrocio tra via Tre Bocche e via Valtenesi (in foto), in località Bettoletto. Protagonista un 18enne che poco prima di mezzogiorno si è scontrato con una automobile, all’altezza dell’autolavaggio. Le sue condizioni, apparse gravi, hanno portato sul posto due ambulanze in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma è stato trasportato ugualmente in ospedale per le varie lesioni causate dallo scontro. Sulla dinamica dell’accaduto, indagano i Carabinieri di Desenzano.