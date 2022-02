Incidente mortale sulla Ss45Bis all'altezza di Mazzano, ripercussioni sul traffico

Sinistro

Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso.

Un terribile incidente è accaduto nel primissimo pomeriggio di oggi (lunedì 14 febbraio) sulla Ss45bis Gardesana Occidentale.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è stato lanciato in codice rosso, ad essere coinvolti un furgone ed un mezzo pesante che, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbero scontrati. Ad essere coinvolte sono invece cinque persone, per due delle quali, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Da quanto si è appreso le vittime così come l'uomo che ha riportato gravi ferite, stavano viaggiando sul furgone. Non si sono invece presentate gravi conseguenze per l'uomo alla guida del camion che è risultato illeso.

Gli intervenuti sul posto

Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale di Brescia, tre ambulanze, un'automedica. Ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. Il sinistro ha comportato inevitabilmente anche delle ripercussioni sul traffico: la Gardesana risulta essere infatti chiusa a Virle (per coloro che sono diretti verso Salò) e a Nuvolera (per chi è invece diretto verso Brescia).

Seguono aggiornamenti.