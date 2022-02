Rodengo

Nel tragico scontro del 2016 perse la vita un operaio di Iseo

Incidente mortale sui binari, patteggiati un anno e otto mesi.

Tragico incidente

Era la notte tra il 20 e il 21 ottobre 2016 quando l'operaio 34enne di Iseo Nicola Franchini perse la vita a causa di un incidente sui binari, nei pressi della stazione di Rodengo Saiano, sulla linea Brescia Iseo Edolo. L'operaio fu travolto e ucciso da un carico di traversine a bordo del carro senza controllo contro il quale andò a schiantarsi la motrice che stava manovrando.

Udienza preliminare

Ieri, venerdì 11 febbraio, si è chiusa l'udienza preliminari a carico di due manager e due dipendenti di Trenord. Uno dei dipendenti, ossia colui che avrebbe dovuto sorvegliare il carro e azionare il freno in modo da impedire si mettesse in moto sui binari, ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi. I due manager andranno invece a processo il 7 giugno e con loro anche l'operaio che era in cabina con Franchini e che, in seguito all'incidente, rimase in coma per diversi giorni.