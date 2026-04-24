Incidente mortale in via Serenissima: domani i funerali di Benedetto Fusco.

I funerali

Si terranno domani (sabato 25 aprile 2026) alle 16 nella parrocchia di San Giovanni Battista a Rezzato i funerali di Benedetto Fusco 70 anni, morto in un tragico incidente stradale verificatosi ieri (giovedì 23 aprile 2026) in via Serenissima a Brescia. Il corteo partirà dalla Casa Funeraria La Cattolica di Rezzato, proseguirà poi verso il Tempio Crematorio di Sant’Eufemia.

Incidente mortale in via Serenissima: il cordoglio

Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio giunti alla notizia della sua dipartita.

“Eri proprio una bella persona”; “Eri una persona speciale”; “Quanti pranzi e cene da te, eri sempre sorridente”; “Un grande dispiacere”.

Era infatti molto conosciuto essendo stato il titolare della ex pizzeria Mozart di Rezzato. Era anche conosciuto come “il pizzaiolo volante” per via della sua passione per i motori e le gare in salita. Dopo tanti anni di lavoro, dallo scorso anno, aveva deciso di dedicarsi al meritato riposo ed alle sue passioni, lasciando un ottimo ricordo tra i numerosi clienti per il quale il locale era divenuto un punto di riferimento grazie anche alla calorosa accoglienza da parte sua, della moglie Rosa e del figlio Marco.