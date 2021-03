Un uomo classe 1971 che viaggiava in direzione della Vallecamonica ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro un camion che viaggiava in senso opposto. Vani i soccorsi.

Incidente mortale in galleria: code sulla sp510 tra Sulzano e Iseo

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 13.50 dalla Sp510. In galleria Pianzole un uomo ha perso il controllo del Maggiolino che stava guidando ed è finito contro un camion. Lo schianto frontale non gli ha lasciato scampo. Vani i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori della Croce rossa di Iseo, i volontari di Sale Marasino e l’elisoccorso, di cui è stata annullata la missione, i Vigili del fuoco di Brescia e Darfo, la Polstrada e i carabinieri di Iseo per i rilievi e la Polizia Locale del Corpo intercomunale del Sebino orientale per gestire la viabilità e chiudere la strada durante i rilievi e le operazione di rimozione dei mezzi.

Il 50enne, di Angolo Terme, stava viaggiando in direzione Sulzano, mentre l’autoarticolato stava procedendo in direzione Iseo. L’incidente ha generato lunghe code sia in Sp510 che sulla litoranea.