Incidente mortale in Corda Molle, la vittima è Fabrizio Tonelli.

Addio a Fabrizio Tonelli

Ieri (martedì 5 agosto 2025) si è verificato l'ennesimo incidente mortale sulle strade bresciane. La vittima è Fabrizio Tonelli 60 anni: l'uomo si trovava alla guida della sua vespa quando, per cause ancora da verificare, probabilmente a causa dello scoppio di una gomma, ne ha perso il controllo finendo per rovinare sull'asfalto. Un impatto violento che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo, è infatti deceduto sul colpo.

Incidente mortale: il cordoglio

Fabrizio Tonelli era molto conosciuto a Castegnato dove viveva per il suo impegno all'interno della Lega soprattutto a livello provinciale, era definito un leghista della prima ora, segretario della sezione di Castegnato e volontario della Protezione Civile. Da tutti è stato ricordato come un uomo dalla grande generosità, sempre pronto ad aiutare il prossimo con il sorriso stampato sul volto. Lavorava per la ditta Rext che si occupa di servizi antincendio e vigilanza durante eventi e manifestazioni.

Numerosi i messaggi di cordoglio che sono giunti alla notizia della sua dipartita. Tra questi quello di Simona Bordonali (Lega)