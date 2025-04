Incidente mortale a Rodengo Saiano: nulla da fare per un 70enne. La vittima è Francesco Begni, imprenditore nato e residente a Chiari.

A Rodengo Saiano: incidente mortale

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco prima delle 9.20 in codice rosso in via Colombaia a Rodengo Saiano.

Dalle primissime ricostruzioni pare che l'imprenditore sia uscito di strada finendo per sfondare il guard-rail, sarebbe poi precipitato per alcuni metri. Ancora non si conoscono le cause all'origine del sinistro.

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire sul posto la polizia locale di Maclodio e i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per recuperare l'uomo rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo. Sul posto anche due automediche e un'ambulanza: purtroppo, però, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.