Tragico incidente a Roccafranca, muore una donna di 56 anni

Sinistro

L'auto della vittima è stata tamponata con violenza, si è ribaltata ed è finita nel campo: a perdere la vita è stata Edvige Gandossi, di Comezzano Cizzago

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 9 marzo) a Roccafranca: a perdere la vita è stata Edvige Gandossi , 56enne di Comezzano Cizzago, che è spirata nonostante i lunghi tentativi di rianimazione e la corsa in ospedale.

Un forte impatto

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 17.13 in codice rosso. Si è verificato un tamponamento fra tre veicoli che viaggiavano in direzione Orzinuovi lungo la provinciale 2: un furgoncino, in mezzo un' auto utilitaria e a chiudere la fila un altro furgone con alla guida un giovane classe 1989. Quest'ultimo, come confermato anche da alcuni testimoni presenti, stava viaggiando ad alta velocità quando, forse per una distrazione, ha tamponato l'auto della vittima. Questa si è scontrata contro il mezzo che la precedeva, si ribaltata ed è finita nel campo vicino alla strada: la donna alla guida, un 56enne di Comezzano Cizzago, fin da subito è parsa in gravi condizioni, è stata così trasportata in codice rosso all'ospedale di Chiari, ma è spirata prima di arrivare. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Locale di Roccafranca e Castelcovati: sul posto anche i Vigili del Fuoco di Chiari e, successivamente, la Polizia Stradale di Brescia.