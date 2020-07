Incidente mortale a Coccaglio: perde la vita un centauro

Risveglio drammatico questa mattina, martedì a Coccaglio, morto il centauro. Per lui non c’è stato niente da fare. Provinciale chiusa in entrambi i sensi.

Incidente mortale a Coccaglio

Il sinistro si è verificato questa mattina, poco dopo le 7. La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. L’incidente è avvenuto in via Palazzolo, all’incrocio con via Madonnella, proprio sul confine tra Coccaglio e Cologne. Sono rimaste coinvolte una Jeep e una moto da strada: purtroppo per il centauro non c’è stato nulla da fare.

La dinamica

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe però che il veicolo abbia toccato la motocicletta nella parte anteriore sinistra. La caduta dell’uomo è stata rovinosissima. L’autista della Jeep, invece, non ha riportato lesioni. Nell’auto sono immediatamente esplosi gli airbag. Al momento l’uomo è stato accompagnato dalle Forze dell’ordine nell’ufficio di una ditta della zona per essere ascoltato e ricostruire i fatti.

I soccorsi e le Forze dell’ordine

Sul posto sono immediatamente arrivati gli agenti della Polizia Locale del Montorfano con un’auto da Coccaglio e una da Cologne. Si sono invece occupati del centauro, da subito apparso in gravissime condizioni, i volontari della Rovato soccorsi, ma per l’uomo purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto. In loco anche due automediche. E’ poi arrivata anche la Polizia Stradale di Iseo per i rilievi.

La viabilità

La strada provinciale è immediatamente stata chiusa. Alle 8.40 è ancora non percorribile in entrambi i sensi. Le auto devono dunque tornare indietro. Si consigliano strade alternative.

Seguiranno aggiornamenti