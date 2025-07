tragico epilogo

La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, martedì 29 luglio 2025

Incidente mortale a Cellatica: chi è il 16enne morto.

A Cellatica incidente mortale

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina (martedì 29 luglio 2025) a Cellatica dove ha perso la vita un giovane di 16 anni. La vittima è Marco Calvi, 16 anni compiuti alla fine di giugno.

Attivata la macchina dei soccorsi: Non c'è stato nulla da fare

Dalle prime ricostruzioni il giovane si trovava in sella al suo motorino, era appena uscito di casa quando, per cause ancora da verificare nel dettaglio, avrebbe perso il controllo del due ruote finendo per cadere violentemente sull'asfalto. Sempre dalle prime ricostruzioni pare non vi siano altri mezzi e/o persone coinvolte.

Purtroppo si sono rivelati vani i tentativi dei soccorsi di rianimarlo, il giovane è morto sul colpo.