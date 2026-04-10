Incidente in via Serenissima: la vittima è il 28enne Francesco, a breve sarebbe diventato papà bis

Incidente in via Serenissima a Brescia: la vittima è il 28enne Francesco, a breve sarebbe diventato papà bis.

Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina (venerdì 10 aprile 2026) a Brescia in via Serenissima. A perdere la vita nel sinistro il motociclista 28enne di Cazzago San Martino Francesco Viola, purtroppo le ferite riportate a seguito dello schianto sono risultate troppo gravi, per il giovane non c’è stato infatti nulla da fare.

Lascia la moglie in attesa del secondo figlio la quale nascita è attesa tra una decina di giorni ed un altro bimbo frequentante la scuola dell’infanzia nella frazione di Bornato.

“È un enorme tragedia che colpisce l’intera comunità – ha dichiarato il sindaco di Cazzago San Martino Fabrizio Scuri – perché un ragazzo così giovane che muore in questo modo è già una tragedia di per sé, poi lascia la moglie e i due figli piccoli, quindi la cosa ci tocca molto. Le mie sentite condoglianze ai familiari e, per quanto possibile e per qualsiasi necessità, il Comune sarà presente”