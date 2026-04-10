Incidente in via Serenissima: la vittima è il 28enne Francesco, a breve sarebbe diventato papà bis

Incidente in via Serenissima a Brescia: la vittima è il 28enne Francesco, a breve sarebbe diventato papà bis.
In via Serenissima incidente mortale
Una vera e propria tragedia quella che si è consumata questa mattina (venerdì 10 aprile 2026) a Brescia in via Serenissima. A perdere la vita nel sinistro il motociclista 28enne di Cazzago San Martino Francesco Viola, purtroppo le ferite riportate a seguito dello schianto sono risultate troppo gravi, per il giovane non c’è stato infatti nulla da fare.
Lascia la moglie in attesa del secondo figlio la quale nascita è attesa tra una decina di giorni ed un altro bimbo frequentante la scuola dell’infanzia nella frazione di Bornato.
Il cordoglio del primo cittadino
“È un enorme tragedia che colpisce l’intera comunità – ha dichiarato il sindaco di Cazzago San Martino Fabrizio Scuri – perché un ragazzo così giovane che muore in questo modo è già una tragedia di per sé, poi lascia la moglie e i due figli piccoli, quindi la cosa ci tocca molto. Le mie sentite condoglianze ai familiari e, per quanto possibile e per qualsiasi necessità, il Comune sarà presente”