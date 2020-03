Traffico e disagi in via Roccafranca, a Chiari. Si è verificato un incidente sulla statale poco prima delle 9 di questa mattina.

Incidente in via Roccafranca a Chiari

Ancora non è chiara la dinamica del sinistro, ma un’auto e un mezzo pesante si sono scontrati in via Roccafranca. La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e sul posto sono arrivate l’ambulanza e l’auto medica. E’ stata soccorsa una donna in codice giallo.

La Polizia stradale si sta occupando del traffico e del corretto scorrimento delle auto sulla statale in attesa della rimozione dei mezzi.

