Lo scontro tra un'auto e un Tir è avvenuto nel tunnel Montecognolo di Iseo, la prima galleria che si incontra immettendosi sulla Sp510 dal capoluogo Sebino in direzione Brescia.

Incidente in galleria: traffico bloccato per oltre due ore sulla Sp510

Il sinistro che si è verificato alle 15 circa nella galleria Montecognolo ha paralizzato il traffico lungo la Sp510 all'altezza di Iseo. Gli utenti della strada sono dovuti uscire a Provaglio o tra Sulzano e Iseo per permettere i rilievi del caso da parte della Polizia Stradale e la rimozione dei mezzi incidentati. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre dalle lamiere i feriti.

Stando alle prime informazioni rese note, un'auto si sarebbe scontrata con un Tir. Ad avere la peggio è stata l'utilitaria: a bordo c'erano due persone, di cui al momento non si conoscono le generalità, ma che non sarebbero in pericolo di vita. Soccorsi dai volontari dell'ambulanza, state portate in ospedale per gli accertamenti del caso. Con loro anche un cane, che è stato temporaneamente affidato a un canile della zona.

Il traffico, a causa della chiusura della galleria, è stato dirottato sulla vecchia strada provinciale, che tra Iseo e Provaglio si è intasata a causa dell'orario di punta per i rientri dal lavoro. La viabilità è stata ripristinata (alle 17.20 circa) in entrambe le direzioni di marcia da poco e il traffico sta tornando a defluire.