Incidente in galleria a Iseo, un'auto si ribalta.

Incidente

Scontro tra due auto questa mattina in galleria a Iseo, sulla Sp510. Poco prima delle 6 di questa mattina, domenica 4 giugno, due auto si sono scontrate frontalmente e una delle due si è ribaltata.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Fortunatamente non si sono registrati feriti: per i tre uomini coinvolti nello scontro non è stato necessario il trasporto in ospedale.