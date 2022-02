Incidente in elicottero e morte Alfredo Buda, la Procura di Aosta ha chiesto il rinvio a giudizio

Triste vicenda

I fatti risalgono a domenica 25 ottobre 2020.

Chiesto il rinvio al giudizio per omicidio colposo.

A nulla sono valsi i soccorsi

La richiesta è arrivata direttamente dalla Procura di Aosta nei confronti di Giorgio Oliva (62anni) di Odolo, in relazione all'incidente in elicottero del 25 ottobre 2020 nel quale ha perso la vita a soli 59 anni Alfredo Buda, manager della Iro spa di Odolo e residente a Castel Mella. L'elicottero da turismo è precipitato sul Monte Breithorn in Valle d'Aosta e all'arrivo dei soccorsi Buda era già spirato lasciando nel dolore la madre e la compagna. Con Oliva (vicepresidente dell'azienda), lavoravano insieme. L'udienza preliminare davanti al gup di Aosta è in programma per mercoledì 23 febbraio.