Tragedia in Cordamolle, perde la vita un 71enne

Aggiornamento delle 21.30: Purtroppo per il 71enne coinvolto nell’incidente, un maxi tamponamento che ha coinvolto diverse auto, non c’è stato nulla da fare. L’uomo ha perso la vita a seguito delle ferite riportate.

Incidente in Cordamolla

La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, così come il numero di mezzi coinvolti, le Forze dell’Ordine sono sul posto per i rilievi del caso. Stando alle prime informazioni sembra che nell’incidente, che si è verificato sul raccordo in territorio di Flero, siano rimaste coinvolte 8 persone tra cui due ragazzi di 24 e 28 anni, una 32enne e un 37enne, una donna di 65 anni, un 71enne e un 66enne.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia, due ambulanze del Cosp di Flero, una della Bassabresciana soccorso e un’automedica. Delle persone coinvole sono una ha fatto rotta in ospedale in codice rosso, mentre sembra che le altre abbiamo riportato ferite e contusioni ma non gravi.

Per permettere le operazioni di soccorso il traffico è stato deviato, causando alcuni disagi. L’entra di Flero in direzione Milano è stata chiusa, mentre tutto il traffico in arrivo da Montichiari viene indirizzato fuori dalla Cordamolle verso l’abitato.

Seguono aggiornamenti