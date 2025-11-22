Incidente mortale in Corda Molle, addio al clarense Vincenzo Tusa

Un’altra tragedia sulla strada ieri sera, venerdì 21 novembre, nella Bassa bresciana. Vincenzo Tusa, 65enne di Chiari, è morto in un incidente stradale mentre percorreva la Corda Molle, all’altezza di Lograto.

Tragedia in Corda Molle, muore un uomo di Chiari

L’incidente poco dopo le 17, da chiarire la dinamica esatta del sinistro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con un’ambulanza, un elisoccorso da Bergamo, e due automediche, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi del caso, sul posto c’erano gli uomini della Stradale di Montichiari. Ex artigiano in pensione, Tusa aveva lavorato per una vita nel settore dell’edilizia e in particolare nel trattamento delle pavimentazioni. Lascia la moglie, due figli e un nipote.

Anche il primo cittadino di Chiari ha espresso in queste ore cordoglio per la scomparsa del concittadino esprimendo condoglianze per la famiglia.