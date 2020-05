Incidente in centro a Ospitaletto, traffico rallentato

Incidente in centro a Ospitaletto, traffico bloccato in via Martiri della Libertà.

E’ accaduto poco fa in via Martiri della Libertà e non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Pare però che un automobilista abbia perso il controllo della sua macchina e sia andato contro il marciapiede. Sul posto i soccorsi e la Polizia stradale per effettuare i rilievi del caso e controllare lo stato di salute del conducente. La macchina al momento è ancora in mezzo alla strada e il traffico nella via è rallentato.