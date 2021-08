L'incidente si è verificato alle 14.37 tra gli svincoli di Palazzolo e Rovato in direzione Venezia. Coinvolto un mezzo pensate.

Incidente in autostrada A4: code tra Ponte Oglio e Rovato

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso e la centrale Aure, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato subito sul posto l'ambulanza dei volontari di Capriolo e un'auto medica. Stando alle prime informazioni a restare coinvolti sono stati un 27enne e un 57enne. Uno dei due era alla guida di un mezzo pensate. Sembrerebbe che non siano in pericolo di vita fortunatamente. I sanitari sono sul posto e li stanno soccorrendo: le loro lesioni sono state classificate come codice giallo.

Allertati anche i Vigili del fuoco di Brescia e la Polstrada per i rilievi del caso e mettere in sicurezza i mezzi. Si segnalano code in direzione Venenzia e rallentamenti tra i caselli di Ponte Oglio, Palazzolo e Rovato.