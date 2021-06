E' accaduto poco dopo le 22

Incidente in A4: tir fuori strada

Incidente nella serata di ieri sull'autostrada A4 Torino-Venezia, tra i caselli autostradali di Brescia Centro e Brescia ovest. La chiamata all'112 è arrivata alle 22.07 e la centrale operativa ha attivato in codice rosso l'ambulanza della Croce Bianca di Brescia, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo medico e infermiere, i Vigili del fuoco, la Polstrada e l'Ats di Novate.

Un solo mezzo è stato coinvolto nel sinistro e si tratta di un tir di una ditta veneta che si occupa di servizi logistici a temperatura controllata prodotti alimentari. Ad esser soccorso il conducente, un uomo di 37enne, che non è stato però trasferito in ospedale.

Il mezzo che viaggiava in direzione Milano, per ragioni in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha saltato il guard Rail e la rete del lato destro della carreggiata ed è finito per intero nello spazio adiacente l'arteria autostradale. Nessun altro mezzo è stato coinvolto.