Incidente in A4 subito dopo il casello di Rovato: si segnalano lunghe code.

A4, incidente subito dopo il casello di Rovato

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato questa mattina (giovedì 9 aprile 2026) in codice giallo poco prima delle 8 nel tratto della A4 fra Rovato e Ospitaletto: al momento risulta bloccata la terza corsia dell’A4 dove si trova un’auto incidentata e un camion. In piazzola un furgone. Sul posto ausiliari alla viabilità, polizia, carro attrezzi. Al momento non si conosce l’esatta dinamica del sinistro: pare che l’auto abbia tentato un sorpasso finendo per urtare contro il furgone.

Pesanti ripercussioni sul traffico

L’incidente ha comportato importanti ripercussioni sul traffico, in un’orario di punta dove molte persone si stanno recando sul posto di lavoro. Si registrano infatti almeno due chilometri di coda in direzione Brescia.