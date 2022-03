Incidente in A35 all'altezza di Chiari Est: coinvolto un 25enne

Codice giallo

Ci sono almeno tre veicoli coinvolti. Segnalato traffico in direzione Brescia.

Una brutta carambola, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. Un incidente fra più auto si è verificato, intorno alle 17, all'altezza di Chiari Est.

Incidente in A35 all'altezza di Chiari Est

E' stata una frazione di secondo, poi l'incidente. E' successo sul tratto di A35 Brebemi, vicino alla barriera di Chiari Est in direzione Brescia. Nel sinistro sono rimasti coinvolti più veicoli. Secondo quanto riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) la chiamata ai soccorsi è partita in codice giallo per un ragazzo di 25 anni, ma le sue condizioni fortunatamente non sembrano troppo gravi nonostante l'auto si presenta completamente distrutta.

Sul posto anche le Forze dell'ordine e il personale medico della Rovato Soccorsi. Segnalate dai passanti anche ripercussioni sul traffico.