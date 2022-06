Codice rosso sulla A21 nel tratto Manerbio-Brescia sud.

I coinvolti

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato alle 11.22 in codice rosso. Dalle primissime ricostruzioni sembra che un'auto sia finita, per cause non note, contro il guard rail. Quattro le persone coinvolte. Ad intervenire sul posto due ambulanze e i Vigili del Fuoco da Brescia.

Seguono aggiornamenti.