Incidente in A21: due mezzi pesanti coinvolti, due persone ferite gravemente.

A21, due mezzi pesanti coinvolti

L’allarme è scattato questa mattina (mercoledì 10 giugno 20026) alle 6.10 a seguito di un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti lungo l’A21 all’altezza del comune di San Gervasio Bresciano.

Ad essere inviate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dalla sede centrale di Brescia e dal distaccamento di Verolanuova: due persone sono rimaste incastrate all’interno delle cabine di guida di due diversi mezzi pesanti, cabine che a seguito del violento impatto, sono risultate gravemente deformate. I Vigili del Fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere che sono stati poi affidati al personale sanitario intervenuto sul posto: ambulanza, automedica ed elisoccorso.

Sul posto

Presente anche l’autogru dei Vigili del Fuoco proveniente dal Comando di Cremona. Due le persone gravemente ferite trasportate in ospedale. Per gli accertamenti e i rilievi di competenza sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale di Montichiari e Cremona.

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