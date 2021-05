E’ accaduto questa mattina poco dopo le 8 in direzione Brescia

Incidente in A21: due feriti

Sono due uomini di 42 e 48 anni i feriti dell’incidente andato in scena questa mattina poco dopo le 8 sull’autostrada A21 Torino-Brescia in direzione Brescia, nel tratto tra i caselli autostradali di Pontevico e di Manerbio.

Dalle prime testimonianza di chi transitava in quel momento sul luogo teatro dell’incidente a entrare in collisione, per cause ancora da accertare, nei pressi dell’area di sosta “parcheggio San Gervasio” sono stati una automobile e un mezzo pesante.

La chiamata ai soccorsi è partita alle 8.12 e dalla centrale operativa del numero unico emergenza 112 sono stati mandati sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Brescia sezione di Pontevico, il mezzo di soccorso avanzato con a bordo l’infermiere da Manerbio, i Vigili del Fuoco e allertata anche l’Ats Cremona.

Una volta stabilizzato sul posto l’automobilista (48enne bresciano) è stato trasferito in codice giallo presso il Pronto Soccorso degli Spedali Civili di Brescia, per delle ferite al volto, dove è giunto poco dopo le 9.30. L’autista del mezzo pesante (42enne polacco) dopo esser stato visitato sul posto ha invece rifiutato il trasporto in ospedale. Il traffico dopo aver subito importanti rallentamenti è tornato alla normalità.