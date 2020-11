E’ accaduto poco dopo le 18 sull’autostrada Torino-Brescia in territorio di Bagnolo Mella

Incidente in A21 direzione Brescia

Non è ancora nota dinamica e mezzi coinvolti ma dalla piattaforma di Areu Lombardia è stata resa nota un’emergenza sull’autostrada A21 Torino-Brescia in direzione Brescia, in territorio bagnolese. Il tutto farebbe pensare a un incidente nel quale sembrerebbero coinvolti due uomini.

La chiamata all’112 è partita alle 18.06 e dalla centrale operativa sono stati mandati sul posto, in codice rosso, l’ambulanza della Croce Bianca di Leno e quella del Gruppo verolese volontari del soccorso (che in questi minuti è diretta in codice giallo verso l’ospedale di destinazione con a bordo uno dei due feriti).

In aggiunta due mezzi di soccorso avanzato, uno con a bordo l’infermiere proveniente da Manerbio e l’altro con a bordo il medico da Montichiari. Le manovre di soccorso sono tuttora in corso. Allertato anche l’Ats di Cremona e attivati anche i Vigili del Fuoco di Brescia.

Seguiranno aggiornamenti.